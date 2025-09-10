В Москве элитные квартиры в среднем сдаются за 300 тыс. рублей в месяц

Средний бюджет предложения на рынке высокобюджетной аренды столицы составляет 488 тыс. рублей за лот в месяц

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Элитное жилье в Москве сдается в начале сентября 2025 года в среднем за 300 тыс. рублей за объект в месяц, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор агентства "Intermark Аренда" Елена Куликова.

"Средневзвешенный бюджет спроса на аренду элитного жилья в Москве по данным аналитиков на начало сентября 2025 года составил 300 тыс. рублей за лот в месяц, что на 14% выше значения годичной давности и на 7% больше, чем по итогам июля текущего года", - сказала она.

По ее словам, средний бюджет предложения на рынке высокобюджетной аренды столицы составляет 488 тыс. рублей за лот в месяц. Год назад ставка была на 4% ниже, а по сравнению с июлем этого года ставка предложения увеличилась на 2%.

"Рост ставок заключенных сделок в августе-сентябре объясняется тем, что этот период - время аренды дорогих просторных квартир под семейное проживание, что всегда отражается на ценовых показателях. Обычно весной наблюдается рост количества высокобюджетных сделок в загородном сегменте, а в августе и сентябре растут цены сделок в городе", - отметила Куликова.

По словам владельца международного агентства недвижимости Nika Estate Виктора Садыгова, за 2025 год также вырос спрос на аренду в высоком сегменте - примерно на 10-15% по сравнению с 2024 годом, и более, чем на 10% - за август. Одна из причин - рост количества потенциальных покупателей из регионов, которые перевозят бизнесы и семьи. "По прогнозу, в осенние месяцы мы все еще будем наблюдать рост спроса, однако постепенно рынок успокоится к зимним праздникам. Едва ли последует снижение ставок, но по крайней мере, рынок остынет", - сказал Садыгов ТАСС.