За все время он проехал 54 тыс. км

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пользователь "Делимобиля" из Сочи потратил более 6 млн рублей на каршеринг в течение пяти лет, он также стал рекордсменом по суммарной дистанции - 54 тыс. км. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

Самой дорогостоящей разовой поездкой в истории "Делимобиля" стала аренда премиального BMW X7 xDrive30d M Sport Plus на несколько дней, которую совершил 38-летний москвич. Сумма этого заказа составила 1,5 млн рублей.

Всего за 10 лет существования сервиса пользователи провели за рулем 10 млрд минут, автопарк увеличился с 300 автомобилей до 31 тыс., а база клиентов выросла до 12,4 млн человек, сообщили в "Делимобиле". "Сегодня почти 70% пользователей каршеринга - мужчины. Наибольшей популярностью сервис пользуется у аудитории в возрасте 26-45 лет. Доля женщин динамично растет: по итогам первого полугодия 2025 года она достигла отметки в 30%", - говорится в сообщении.

Молодые водители чаще используют каршеринг категории эконом для быстрых поездок по городу, старшее поколение предпочитает долгосрочную аренду комфортных и премиальных автомобилей на несколько дней, отметили в сервисе.

"В соответствии с нашей стратегией развития компания продолжает географическую экспансию и сохраняет план по выходу в 3-5 новых городов в год. Потенциал покрытия нашего сервиса 36 городов России с населением от 500 тыс. человек, в 16 из которых "Делимобиль" уже представлен. Одним из главных приоритетов "Делимобиля" является улучшение клиентского опыта на фоне растущего спроса и расширение автопарка", - сказал генеральный директор компании Владимир Садовин.