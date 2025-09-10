Почти половина россиян покупает продукцию брендов, рекламу которых видит, говорится в исследовании исследовательского холдинга "Ромир"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 70% опрошенных россиян при покупке электроники отдают предпочтение одному или нескольким конкретным брендам, отмечается в исследовании исследовательского холдинга "Ромир" (текст есть у ТАСС).

"При выборе товаров бренд производителя важен для большинства россиян, особенно для покупателей электроники. 74% из них рассматривают к покупке продукцию только одной или нескольких конкретных марок", - говорится в сообщении.

Почти половина россиян покупает продукцию брендов, рекламу которых видит. Чаще всего потребители замечают рекламу в интернете (69%). Так, объявления в поисковых системах видят до 25% опрошенных, в социальных сетях и мессенджерах - до 21%, в интернет-магазинах - до 20%, на видеохостингах - до 16%, у блогеров - до 14%, а на других тематических, новостных и развлекательных сайтах - до 8%. При этом в большинстве случаев россияне выбирают (48-56% в зависимости от категории товаров) и покупают (52-59%) товары онлайн, отмечают эксперты.

По словам экспертов, некоторые ушедшие с российского рынка бренды сохраняют высокие позиции в сознании потребителей и ассоциируются с качеством и надежностью благодаря многолетнему системному присутствию в медиаполе. При этом респонденты чаще выбирают бренды-аналоги за доступную цену и скидки. Так, россияне, как правило, отказываются от покупки ушедших брендов из-за высокой стоимости. В результате реальные покупки все чаще смещаются в пользу действующих на рынке марок (61%). В особенности в категории косметики (71%), где рекламу аналогов уже замечают на 22 п. п. чаще ушедших производителей и действующих брендов в других категориях.

В сегменте бытовой техники покупатели чаще всего выбирают Xiaomi (6%), Polaris (5%), Redmond (5%) и Haier (5%). В электронике и гаджетах предпочтение отдается тем же Xiaomi (18%), а также Redmi (6%) и Realme (5%), В индустрии моды наиболее популярные российские марки - Gloria Jeans (8%), O'Stin (4%) и "Твое" (4%). В сегменте косметики реальные покупки совершаются в пользу "Чистой линии" (12%), Nivea (9%) и Vivienne Sabo (7%), отмечается в исследовании.

В опросе приняли участие 1 800 респондентов в возрасте от 18 лет со всей России, которые за последний год совершали покупки бытовой техники, электроники, одежды и обуви или косметики.