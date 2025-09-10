Эксперт Майя Ломидзе отметила, что многие российские регионы хотят принимать туристов из КНР

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Туристический поток из Китая в Россию может показать взрывной рост в случае отмены виз в РФ для китайских туристов. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

"Отмена виз сразу увеличит китайский поток. Мы ожидаем практически взрывного роста спроса, особенно в приграничных регионах", - сказала она.

Эксперт отметила, что многие российские регионы хотят принимать туристов из КНР. "Тот же Татарстан, Карелия, приволжские регионы, кроме Татарстана, все хотят принимать китайских туристов", - объяснила Ломидзе.

Что касается турпотока из России в Китай, то в ближайшие пару месяцев он вырастет минимум на 40% благодаря отмене виз для россиян. "Он не очень большой, выездной поток, хотя он превышал въезд. То есть Китай планомерно шел ко второму месту после Турции по выезду. И я думаю, что он превысит 2 млн [поездок] по прогнозам, если ничего не помешает", - рассказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия введет безвизовый режим для граждан КНР. С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.