В ведомстве призвали уменьшить размер компенсации и ввести минимальный объем инвестиций

УФА, 10 сентября. /ТАСС/. Условия получения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) будут пересмотрены в Башкирии в сторону уменьшения размера компенсации, который сейчас достигает 90% суммы расходов, и введения минимального объема инвестиций. Предложение разработано по примеру других субъектов РФ и направлено в Министерство экономического развития региона, сообщила и.о. министра финансов республики Светлана Малинская.

"В республике размер ИНВ комфортен для бизнеса, но ограничительные условия для предоставления данной преференции пока отсутствуют. Вместе с тем, по нашему мнению, в настоящее время целесообразно предусмотреть данные условия, что будет способствовать повышению эффективности данной меры поддержки", - сообщила Малинская на заседании комитета Госсобрания.

Она отметила, что был изучен опыт других регионов со схожей структурой экономики, в большинстве из них есть требования, условия и ограничения по объему инвестиций, численности работников и другим параметрам. Также ИНВ действует на федеральном уровне, размер которого максимально составляет 50%. Предложение Минфина направлено в Министерство экономического развития и инвестиционной политики республики, ведется работа по внесению изменений в закон о мере поддержки, резюмировала Малинская.

В Башкирии ИНВ доступен при заключении соглашения о защите и поощрении капитальных вложений, при участии в нацпроекте "Производительность труда", при осуществлении пожертвований учреждениям культуры, и определенным видам экономической деятельности. В 2024 году вычет получила 41 организация на сумму более 8,8 млрд рублей. На добычу полезных ископаемых вычет в 2024 году составил 7,3 млрд, по обрабатывающим производствам - 552 млн, при заключении соглашения о защите и поощрении инвестиций - 954 млн рублей.