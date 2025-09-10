Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бюджеты китайских рекламодателей в сервисе "VK реклама" за первое полугодие 2025 года выросли на 22% и достигли 1,2 млрд руб. Наиболее востребованными категориями у рекламодателей из Китая стали игры, отдых и развлечения, а также электронная коммерция (e-commerce), рассказали в пресс-службе VK.

"За первое полугодие траты китайских пользователей на платформе достигли 1,2 млрд руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В топе категорий, востребованных у азиатских рекламодателей - игры, отдых и развлечения, а также e-commerce", - сообщили в пресс-службе.

Согласно представленным данным, в тройку лидеров среди иностранных рекламодателей по росту инвестиций в "VK рекламе", помимо Китая, вошли Турция и Кипр.

Рост бюджетов турецких рекламодателей в первом полугодии составил 60% год к году. Среди лидирующий категорий путешествия и транспорт - 77%, игры - 12%, e-commerce - 4%, отдых и развлечения - 3%, а также медицина и здоровье - 2%. Бюджеты кипрских рекламодателей за первое полугодии 2025 выросли на 43% в годовом выражении. Самыми популярными категориями в этом сегменте стали игры - 60%, отдых и развлечения - 12%, e-commerce - 11%, а также финансы и все для дома - 4% и 3% соответственно.

По итогам первого полугодия 2025 года общий объем инвестиций рекламодателей в продвижение на платформе "VK реклама" выросли на 31% год к году, превысив 26 млрд руб. Среди растущих категорий: игры - рост 79%, отдых и развлечения - 55%, медицина и здоровье - 51%.