Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии снижается

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался до 2 916,21 пункта

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,64% - до 2 916,21 и 1 103,95 пункта соответственно.

К 10:40 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили снижение до 0,4% и находились на уровне 2 924,3 и 1 106,67 пункта соответственно.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,03% и находился на уровне 2 936,98 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск. К 07:10 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и находился на отметке 2 934,07 пункта (-0,06%).