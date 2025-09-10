Кабмин обновил модель управления по созданию IT-проектов для государства

Такая модель управления предполагает четкое разделение зон ответственности при разработке государственных сервисов, отметили в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило обновленный подход к созданию IT-решений для государства, который предполагает четкое разделение зон ответственности при разработке государственных сервисов, платформ и иных цифровых проектов. Об этом журналистам сообщили в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Правительство закрепило новый подход к созданию IT-решений для государства. Такая модель управления предполагает четкое разделение зон ответственности при разработке государственных сервисов, платформ и других цифровых проектов", - рассказали в секретариате.

В частности, согласно представленным данным, все государственные IT-решения планируется разрабатывать с поддержкой Центра экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ), а вместе с тем "Гостех" становится единым координатором работ по техническому проектированию IT-решений для государства.

Что нового

Согласно документам, за ЦЭКИ закрепляется роль единого функционального заказчика, который помогает профильным ведомствам определить, как должны работать сервисы и насколько они удобны для пользователей. "На площадке центра также созданы проектные офисы по ключевым IT-системам, в их числе - ГИС "Нормотворчество", витрины данных, система противодействия интернет-мошенничеству, система электронного документооборота и другие платформы, предполагающих межведомственное взаимодействие", - отметили в секретариате.

Там пояснили, что данные направления представляют собой единую координационную площадку, обеспечивают соблюдение общих стандартов качества, контролируют сроки и этапы реализации проектов и оказывают ведомствам методологическую поддержку.

В свою очередь, "Гостех" отвечает за разработку архитектуры информационных систем. На него возлагаются задачи технической реализации проектов, проведения закупок, организации разработки и внедрения IT-решений в строгом соответствии с функциональными требованиями, сформированными ЦЭКИ.

По словам Григоренко, суть изменений - в систематизации работы над государственными IT-решениями: профильные ведомства формулируют, что нужно пользователю, ЦЭКИ проектирует удобный сервис, а "Гостех" - создает и обеспечивает его надежную и безопасную работу. "В закреплении системного подхода к созданию IT-решений мы видим сразу несколько важных эффектов. Для граждан - это более качественные и удобные госуслуги и цифровые сервисы. Для государства - повышение эффективности расходования бюджетных средств на IT и формирование единой цифровой экосистемы", - добавил Григоренко, слова которого приводятся в сообщении.

"Таким образом, новая модель управления закрепляет единые стандарты качества для всех государственных сервисов вне зависимости от исходного уровня цифровизации ответственного за разработку ведомства. Вместе с тем данный подход направлен на сокращение бюджетных затрат на создание IT-проектов, а также ускорение их разработки", - заключили в секретариате вице-премьера.