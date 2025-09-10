В Краснодарском крае установки могут появиться до июля 2026 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ ожидает, что системы накопления энергии на юге России будут введены в 2026 году. В Крыму установки могут появиться до февраля, в Краснодарском крае до июля следующего года. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко в кулуарах конференции "Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии".

"У нас два этапа введения накопителей электрической энергии. В первую очередь, это введение в Крыму. Эта задача стоит - конец года, но более реальная все-таки величина - это январь - февраль. <...> А вторая задача - это на Кубани до 1 июля 2026 года", - сказал он.

По словам Конюшенко, "Россети" определили площадки, на которых будут установлены накопители. "Предварительно площадки определены, выбраны. Это район их ("Россетей" - прим. ТАСС) подстанции. Они ведут все необходимые переговоры с возможными поставщиками оборудования. Все в процессе, все в работе", - отметил замминистра.

Речь идет о возведении объектов в Крыму мощностью до 100 МВт и Краснодарском крае с установленной мощностью до 250 МВт. По мнению главы "Системного оператора" Федора Опадчего, применение систем накопления энергии на юге России имеет хорошие перспективы для решения проблемы энергодефицита в регионе.

В июле "Сообщество потребителей энергии" оценило возведение на юге России систем накопления энергии общим объемом 350 МВт в 255-300 млрд рублей до 2040 года.

Ранее в аппарате вице-премьера Александра Новака сообщали ТАСС, что правительство России обсуждает строительство СНЭ на юге страны для покрытия энергодефцита.