Старший вице-президент корпорации ExxonMobil по СПГ Питер Кларк отметил, что Европа стала "важнейшим рынком" для экспорта американских энергоресурсов

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Евросоюз подпишет долгосрочные контракты с США на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в рамках обещания закупить за три года американских энергоносителей на сумму $750 млрд. Такое мнение выразил старший вице-президент американской корпорации ExxonMobil по СПГ Питер Кларк в интервью газете Financial Times (FT), которая отмечает, что сообщество ранее отказывалось от многолетних обязательств с целью достижения "климатических амбиций".

Европа с развивающейся инфраструктурой для СПГ стала теперь "важнейшим рынком" для экспорта американских энергоресурсов, и следующим шагом Брюсселя будет "разработка механизмов поддержки долгосрочных контрактов", подчеркнул Кларк. Подобное развитие событий, по его словам, "уже не за горами".

Министр энергетики США Крис Райт заявил ранее FT, что вместо энергоносителей из РФ европейские страны должны закупать СПГ, бензин и другие продукты из ископаемого топлива из Соединенных Штатов. "Все хотят иметь надежных поставщиков энергии из числа союзников, а не противников", - добавил он.

По данным европейского аналитического центра Bruegel, в январе - августе импорт Европой СПГ с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) вырос на 52% - до 57,4 млрд куб. м. За этот же период импорт ЕС российского СПГ составил около 13,9 млрд куб. м против 14,5 млрд куб. м годом ранее.

В рамках сделки с США, по которой ЕС согласился платить пошлины в 15%, отказавшись от ответных мер, Еврокомиссия также пообещала от имени всех стран сообщества закупить у Соединенных Штатов за три года энергоресурсов на $750 млрд. В 2024 году суммарный импорт всех энергоресурсов всеми странами ЕС составил €375,9 млрд. Таким образом, в течение трех лет ЕС фактически обязался перевести на США две трети своего энергоимпорта.