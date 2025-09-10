Сигналов о завершении угольного кризиса в ближайший период нет, сообщил председатель правительства региона Андрей Панов

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Затраты на содержание чиновников в Кемеровской области снижены из-за кризиса в угольной отрасли, которая является образующей в экономике региона. При этом сигналов о завершении угольного кризиса в ближайший период нет, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

"Важно адаптироваться к новым реалиям: понять, что сегодня средств на то, чтобы решить все проблемы здесь и сейчас, просто нет. Нет возможности содержать лишние штаты сотрудников, строить новые объекты, требующие больших финансовых затрат, вводить новые или осуществлять неэффективные меры соцподдержки только по тому, что так привыкли делать в старые добрые времена. И эта работа уже ведется. Снижение затрат в правительстве области и муниципалитетах - первое, что было сделано. Пересмотрены штатные расписания, увеличена нагрузка на специалистов путем оптимизации численности, срезаны затраты на содержание министерств и ведомств, снижено количество командировок, премий и прочие расходы", - написал Панов.

По его словам, из-за кризиса серьезно снизились налоговых поступлений в бюджет региона и его муниципальных образований. Из-за этого ведется работа по объединению смежных социальных структур, чтобы снизить затраты на управленческий персонал. Также идет работа по увеличению производительности труда и усилена политика в области энергосбережения.

"Да, это вызывает определенные неудобства, но нужно понять, что угольный кризис в угольном регионе - это не только вызов, но и возможность для изменений. И только совместными усилиями общества, бизнеса и власти можно преодолеть нынешние трудности и создать более безопасное и устойчивое будущее для региона", - резюмировал Панов.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что бюджет Кузбасса в 2024 году недополучил порядка 58 млрд рублей из-за ухудшения ситуации в угольной отрасли. В 2025 году прогнозируются потери в размере еще 10 млрд рублей. Связано это с падением мировых цен на уголь, санкциями, а также недостаточной пропускной способностью Восточного полигона. Ситуация с кризисом в угольной отрасли рассматривалась на профильном совещании, которое прошло в Кемерове с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева. По его итогам была разработана антикризисная программа по поддержке угольных предприятий.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 90 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.