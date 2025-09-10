Согласно данным агентства, если рост котировок, зафиксированный на внебиржевых торгах ранее, сохранится, это станет крупнейшим однодневным скачком для Oracle с 1999 года

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Рыночная капитализация американской корпорации Oracle может увеличиться примерно на $190 млрд по итогам предстоящих торгов в среду на фоне прогнозируемого роста акций на 28%. Такую оценку привело агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, если рост котировок, зафиксированный на внебиржевых торгах ранее, сохранится, это станет крупнейшим однодневным скачком для Oracle с 1999 года. Подобное увеличение рыночной стоимости позволит компании обойти по капитализации JPMorgan Chase, Walmart и Visa, заняв 10-е место в индексе S&P 500 с оценкой около $870 млрд.

Причиной роста стал финансовый отчет компании за первый квартал 2026 финансового года. Согласно ему, выручка Oracle выросла на 12% и составила $14,9 млрд, а объем будущих обязательств (RPO) вырос на 359%, достигнув $455 млрд. В компании объяснили результаты заключением нескольких многомиллиардных контрактов на обучение ИИ в облаке Oracle.