МАДРИД, 10 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль испанской сети магазинов одежды Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, за первую половину 2025 финансового года (с 1 февраля по 31 июля 2025 года) увеличилась на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте сети.

Отмечается, что "чистая прибыль выросла на 0,8%, до €2,791 млрд". "Продажи увеличились на 1,6% по сравнению с первой половиной 2024 года, достигнув €18,357 млрд", - сообщили в компании.

Как уточняет газета La Razón, сеть Inditex завершила первое полугодие финансового года с рекордной прибылью. Тем не менее компания улучшила свои показатели ниже рыночных ожиданий.

Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта 2022 года приняла решение временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 5,5 тыс. магазинов примерно в 100 странах. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.