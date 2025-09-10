Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС сформирует альянс по разработке беспилотников с Украиной

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Евросоюз обещает выделить Украине военный кредит в размере €6 млрд на совместную разработку беспилотников. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС.

"Мы можем использовать наши промышленные возможности для поддержки Украины в этой войне беспилотников. <...> Поэтому я могу также объявить, что Европа выделит Украине €6 млрд в качестве военного кредита и сформирует альянс по разработке беспилотников с Украиной", - сказала она.