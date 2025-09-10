Участники встречи также обсудили кооперацию в области инноваций, спорта, туризма, образования

АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи в Астане с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко обсудил взаимодействие в сфере цифровизации и инноваций. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"Внимание уделено вопросам двустороннего сотрудничества в области цифровизации и инноваций, спорта, туризма, образования. Участники встречи подчеркнули, что благодаря доверительному диалогу и регулярным контактам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина выстроены устойчивые экономические и культурно-гуманитарные связи", - говорится в сообщении.