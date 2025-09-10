Участие компаний в строительстве будет зависеть от нескольких параметров, отметил замминистра энергетики Петр Конюшенко

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ изучит возможность назначения энергокомпаний для строительства объектов генерации на Дальнем Востоке после несостоявшегося конкурсного отбора в регионе. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко в кулуарах конференции "Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии".

"Есть ряд причин, отчасти экономические причины в большей мере, поэтому мы дополнительно будем рассматривать вопрос, в том числе с возможным назначением генерирующих компаний для строительства объектов по аналогии, как это произошло на юге", - сказал он.

По словам Конюшенко, участие компаний в строительстве будет зависеть от нескольких параметров. "Мы определимся отдельно уже [какие компании могут быть назначены]. У нас все возможные участники, и "Русгидро", и другие компании тоже проявляют определенный интерес. Будем со всеми обсуждать. Это от ряда параметров зависит", - пояснил он.

В августе "Системный оператор" сообщил, что конкурсный отбор по строительству новой генерации на Дальнем Востоке не состоялся из-за отсутствия заявок.