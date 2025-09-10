В это же время курс евро на российском межбанковском рынке рос на 0,67%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 85 руб. впервые с 11 апреля 2025 года, свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 10:54 мск курс доллара рос на 1,69% - до 85,11 руб. К 11:09 мск курс доллара ускорил рост и находился на уровне 85,16 руб. (+1,75%).

В это же время курс евро на российском межбанковском рынке рос на 0,67%, до 99,587 руб.

Ранее сообщалось, что курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 84 руб. впервые с 9 мая 2025 года, а евро превысил 99 руб. впервые с 12 февраля 2025 года.