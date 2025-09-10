Судебный процесс перенесли в отсутствие надлежащего извещения польских ответчиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил до 17 декабря 2025 года рассмотрение иска "Газпрома" к польской Orlen, владеющей польским участком газопровода Ямал - Европа, компании Europol Gaz и консалтинговой компании Ernst and Young, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Заседание было вновь отложено в отсутствие надлежащего извещения польских ответчиков.

Ранее "Газпром" уточнил оценку исковых требований к компаниям до $1 млрд с ранее заявленных $710 млн и 886 млн польских злотых. Обновленная оценка по состоянию на конец 2021 года учитывает стоимость изъятых Польшей у "Газпрома" акций в совместном предприятии, включая нераспределенную прибыль прошлых лет. Также среди ответчиков - Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young sp z oo Corporate Finance.

Суд также привлекал к делу Генпрокуратуру РФ по ее заявлению из-за "беспринципных мер" Польши и других ответчиков к активам "Газпрома", которые нарушают права и законные интересы РФ. В частности, спор инициирован в связи с неправомерным изъятием инвестиций Российской Федерации в российско-польское предприятие, учрежденное по соглашению между правительствами двух стран.

Генпрокуратура РФ также просила суд принять обеспечительные меры в виде ареста принадлежащей польской PGNiG (с 2022 года входит в состав энергетического концерна Orlen) недвижимости в Москве, но арбитраж удовлетворил это заявление лишь частично, запретив вносить изменения в Единый государственный реестр недвижимости в отношении этих объектов.

О спорах России и Польши по газу

Компания Europol Gaz - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG, которое является собственником польского участка газопровода Ямал - Европа. При этом оператором этого участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является польская компания Gaz-System ("Газ-систем"). Польша перевела акции "Газпрома" в компании Europol Gaz под принудительное управление в связи с попаданием компании в польский санкционный список.

В ноябре 2023 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать более 1,5 млрд долларов с Europol Gaz в пользу "Газпром экспорта", если та не будет исполнять запрет российского суда на продолжение арбитражного разбирательства в Стокгольме. Ранее Europol Gaz подала исковое заявление в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме против "Газпрома" на 6 млрд злотых (свыше 1,4 млрд долларов) из-за якобы непогашенного долга за транспортировку газа и "упущенной прибыли" из-за того, что "в данное время не пересылает российский газ".

"Газпром" в конце апреля 2022 года прекратил поставки газа в Польшу в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Природный газ поставлялся из России в Польшу по Ямальскому контракту от 1996 года, который действовал до конца 2022 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год.