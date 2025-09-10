В "Интер РАО" заявляли, что Каширскую ГРЭС мощностью 900 МВт в Московской области планируется ввести 1 января 2028 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Энергокомпании, ведущие работу по проектам строительства новых энергоблоков на ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 и на Каширской ГРЭС в Московском регионе, выполняют свои обязательства. Минэнерго РФ ожидает, что объекты будут введены в эксплуатацию в срок, сообщил ТАСС замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко в кулуарах конференции "Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии".

"Мы оцениваем, что компании выполняют обязательства, и рассчитываем, что они не подведут, введут все своевременно", - сказал он.

Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщил ТАСС, что работы по проектам строительства новых энергоблоков на ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 и на Каширской ГРЭС уже начались.

В конце декабря 2024 года правительственная комиссия по электроэнергетике под председательством вице-премьера РФ Александра Новака одобрила план развития московской энергосистемы на 2022-2032 годы.

В частности, ООО "Газпром энергохолдинг" реализует проекты строительства в Москве новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 общей установленной мощностью 950 МВт. Их запуск запланирован на конец 2027 года и конец 2028 года соответственно.

В "Интер РАО" заявляли, что Каширскую ГРЭС мощностью 900 МВт в Московской области планируется ввести 1 января 2028 года.