В ГД поступил законопроект о сокращении минимального срока для краткосрочных полисов ОСГОП для такси до 10 дней, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. В Госдуме изучают предложение сократить минимальный срок для краткосрочных полисов обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГОП) для такси до одного дня, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на ежегодном форуме "Будущее страхового рынка".

"У нас есть предложение сократить и до одного дня, мы это предложение изучаем. Но пока есть возражения, в том числе согласующих ведомств. Посмотрим, к чему мы придем. В ближайшее время мы определимся. Полагаю, что в октябре уже точку в этом вопросе поставим", - отметил Аксаков.

По его словам, в Госдуму поступил законопроект о сокращении минимального срока для краткосрочных полисов ОСГОП для такси до 10 дней. "Вы знаете, что с 1 сентября прошлого года мы ввели требования, связанные с ОСГОПом, и сейчас есть предложение, чтобы этот срок сократить до 10 дней. Я считаю, что для физических лиц это, очевидно, можно сделать, а для юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей - все-таки оставить ту же норму, которая сейчас действует", - добавил депутат.

В начале 2025 года комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о праве таксистов на краткосрочные договоры страхования. Законопроект предусматривает гибкие условия заключения договоров ОСГОП, в том числе предусмотрена возможность заключения краткосрочных договоров ОСГОП со сроком действия от 10 дней. В зависимости от срока действия краткосрочного договора ОСГОП страховщиком устанавливается понижающий коэффициент страховых тарифов к общему размеру страховой премии.