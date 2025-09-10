Глава МАГАТЭ: готовность Ирана не выходить из ДНЯО обнадеживает

Рафаэль Гросси выступил с таким заявлением после состоявшихся переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Готовность Тегерана не выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) обнадеживает, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на сессии Совета управляющих этой международной организации в Вене после состоявшихся накануне переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

"Нас обнадежил тот факт, что Иран не намерен выходить из ДНЯО", - сказал он.

Гросси добавил, что Иран также заявил о готовности соблюдать режим нераспространения. В то же время, по его словам, исламская республика также обозначила ряд вопросов, вызывающих ее обеспокоенность. Долг МАГАТЭ, продолжил Гросси, - прислушаться к этим вопросам и найти способы дать на них ответ, который позволил бы достигнуть компромисса между новым законодательством Ирана и его международными обязательствами.

9 сентября Иран и МАГАТЭ согласовали режим возобновления инспекционной деятельности в отношении ядерных объектов в исламской республике. Она была приостановлена после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ в адрес стран, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в Иране.