Средний срок возведения типового дома площадью более 100 кв. м сегодня составляет около семи месяцев, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 1 млн кв. м частных домов строится в РФ с использованием счетов эскроу с марта 2025 года, говорится в сообщении на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"В России продолжается масштабная работа по переходу частного домостроения на безопасные механизмы финансирования. С 1 марта текущего года началось строительство более 1 млн кв. м индивидуального жилья с использованием эскроу-счетов. Новая система расчетов стала возможной благодаря вступлению в силу закона, регулирующего особенности взаимодействия всех участников процесса", - отметил Хуснуллин.

По его словам, средний срок возведения типового дома площадью более 100 кв. м сегодня составляет около семи месяцев. "Наша задача - не только сохранять темп развития индивидуального жилищного строительства, но и обеспечивать территории всей необходимой инфраструктурой - инженерной, социальной, транспортной", - сказал Хуснуллин.

Более 5,5 тыс. строительных организаций, готовых работать по новым стандартам, уже зарегистрированы на единой онлайн-платформе строим.дом.рф. Количество компаний, которые уже начали практическую работу по строительству частных домов с применением эскроу-счетов, превысило 2,5 тыс., что в 7 раз больше, чем в начале марта 2025 года. "Сегмент частного домостроения сейчас проходит этап качественной трансформации. Внедрение механизма эскроу снижает финансовые риски людей, а подрядчикам открывает доступ к льготным инструментам финансирования", - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.