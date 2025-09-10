Это произошло после презентации нового поколения смартфонов

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple сняла с производства четыре модели iPhone 2023 и 2024 года выпуска после презентации новой линейки iPhone 17, убедился корреспондент ТАСС.

На официальном сайте Apple указано, что теперь iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max можно приобрести только у сторонних продавцов. При этом в актуальной линейке смартфонов остались iPhone 16, iPhone 16 Plus, которые были представлены в 2024 году, а также iPhone 16e, выпущенный в феврале 2025 года.

9 сентября американская корпорация Apple представила новое поколение смартфонов - iPhone 17. В традиционную линейку из четырех смартфонов вошла модель с самым тонким за всю историю корпусом - iPhone 17 Air, толщина телефона составила 5,6 мм.

В новость внесена правка (12:30 мск) - передается с уточнением во втором абзаце, верно - iPhone 16 Pro.