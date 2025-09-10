Сокращение продаж отмечается и в товарах для строительства и ремонта, сообщил гендиректор "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Продажи мебели и фурнитуры снизились на 15% в 2025 году при росте средних цен на 20% относительно 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков на пресс-конференции в честь 9-летия системы ОФД.

"Мебель и фурнитура - медианная цена 13 206 рублей, на 20% выше уровня прошлого года. Число покупок - ниже на 15% в сравнении год к году", - поделился эксперт.

Снижение продаж отмечается и в других непродовольственных категориях. Так, товары для строительства и ремонта подорожали на 4%, до 9 438 рублей в среднем за покупку, число покупок снизилось на 5%. Детские товары подорожали на 5%, до 2 442 рублей, продажи упали на 5%. Товары для дачи, сада и огорода выросли в цене на 5%, до 3 364 рублей, число покупок сократилось на 8%. В сегментах одежды и обуви цена увеличилась на 5%, до 1 318 рублей, продажи упали на 8%. Товары для спорта и ЗОЖ подорожали на 5%, до 3 231 рубля при снижении спроса на 8%. В бытовой технике цена выросла на 9%, до 8 242 рублей, число покупок снизилось на 11%.

По непродовольственным товарам в целом средняя цена выросла на 6% и составила 3 306 рублей, при этом количество покупок сократилось на 7%.

По словам Батюшенкова, переход к стратегиям сбережения и охлаждение потребительского кредитования изменили поведение покупателей. Особенно заметно снижение спроса на дорогие товары с длительным циклом планирования, такие как мебель и бытовая техника - многие откладывают покупки, предпочитая накопления и банковские вклады. Основное сокращение продаж происходит в офлайн-торговле.

Он также отметил, что с развитием омниканальных продаж быстро растет доля онлайн-торговли. В 2025 году доля кассовых устройств ecom-сектора приближается к 10% от всей ККТ.