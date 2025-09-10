Минфин: несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в РФ

Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что эти банки "ждут геополитических решений"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ряд иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы слышали интерес в разговорах, но все, конечно, ждут геополитических решений, и после чего уже будут какие-то решения. В целом участие на нашем рынке некоторых наших иностранных партнеров интересует", - сказал Чебесков.

Закон, который разрешает иностранным банкам открывать филиалы в России, а также предусматривает некоторые ограничения для их деятельности, вступил в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год заявила, что ЦБ РФ ведет некоторые переговоры и взаимодействует иностранными банками по открытию филиалов в России.