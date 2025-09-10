Однако, ИСЖ в обновленном формате будет доступен не всем инвесторам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минфин обсуждает со страховым сообществом возможность запуска в новом формате инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на ежегодном форуме "Будущее страхового рынка".

"Мы также со страховым сообществом сейчас обсуждаем вопрос так называемого ИСЖ-2.0. Это сложная тема, честно скажу, потому что после ИСЖ у всех был очень такой серьезный осадочек. Но мы, мне кажется, находим определенные компромиссы. Отрасль тоже поменяла подходы, мы это видим", - сказал он.

Однако, ИСЖ в обновленном формате будет доступен не всем инвесторам. "В определенных случаях это могут быть интересные продукты, но для людей, которые разбираются в инвестиционных продуктах", - отметил Чебесков.

Запрет на заключение новых договоров инвестиционного страхования жизни вступит в силу в 2026 году, вместо них у потребителей будет возможность заключать договоры долевого страхования жизни (ДСЖ).