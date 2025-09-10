По словам главы Минэнерго Сергея Цивилева, объем производства отечественного оборудования для топливно-энергетического комплекса превысит 2,7 трлн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия планирует к 2030 году занять лидирующие позиции в создании новых мировых технологий, обеспечив себя до 80% инноваций в сфере атомной и энергетической отраслей, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, выступая на форуме "Решения для нового технологического уклада".

"Новые атомные и энергетические технологии это как раз технологии лидерства. Мы планируем, что к 2030 году примерно 80% новых технологий, которые в мире в этой области будут создаваться, они будут с ключами России. И на сегодня наша компания Росатом уже признана мировым лидером по атомным технологиям. Мы эти наши свои технологии продвигаем и в странах за рубежом", - отметил он.

По словам главы Минэнерго, объем производства отечественного оборудования для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) превысит 2,7 трлн рублей к 2030 году. Министр отметил, что системная работа Минэнерго, Росатома и Минпромторга в рамках национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии" обеспечит достижение к 2030 году уровня технологической независимости в ТЭК на уровне 90%. Успешное внедрение отечественных решений не только обеспечивает технологический суверенитет Российской Федерации, но и укрепляет ее позиции на мировом рынке.

Экспортный потенциал российских технологий также продолжает расти. По словам министра, к 2030 году Россия будет присутствовать в 75 странах на международном рынке атомных и смежных технологий. "Мы активно идем во все дружественные страны. Это возможность для продвижения наших технологий, возможность для развития нашей промышленности", - заключил Цивилев.