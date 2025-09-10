Для реализации проекта компании был предоставлен земельный участок площадью 7,5 га

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Компания "Антикоррозийные защитные покрытия" планирует построить предприятие по производству лаков и красок на территории Раменского округа. Инвестиции в проект составят порядка 1,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Первоначальные инвестиции в проект компании "Антикоррозийные защитные покрытия" оцениваются в 1,7 млрд рублей. Для реализации проекта компании был предоставлен земельный участок площадью 7,5 га. В результате его реализации на территории округа будет создано порядка 90 рабочих мест для жителей", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что предприятие разместится на территории Раменского округа. Проект будет реализован в две очереди. Первая очередь проекта предусматривает создание производственного, административно-бытового и складского корпусов, а также испытательного центра. Приступить к строительству компания рассчитывает в 2027 году. Запуск первой очереди проекта в эксплуатацию запланирован на 2030 год. В рамках второй очереди в 2032 году планируется запуск склада готовой продукции и склада смол.

Отмечается, что после выхода предприятия на полную производственную мощность компания сможет производить 4,5 тыс. т продукции в год.