Соответствующие изменения внесены 9 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Производителя автомобилей класса люкс Aurus возглавил бывший гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский, следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения внесены 9 сентября. На этом посту Богинский сменил Андрея Панкова, руководившего компанией с конца 2022 года. Богинский покинул свой пост в "Яковлеве" в ноябре 2024 года.

Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Министерства промышленности и торговли РФ. Aurus является официальным автомобилем президента Российской Федерации. С мая 2021 года автомобили Aurus производятся серийно на заводе Aurus в Елабуге, в Республике Татарстан.