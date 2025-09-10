Площадь виноградников автохтонных сортов на Кубани за пять лет выросла на 17%

Она составляет 550 га

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Площадь виноградников автохтонных сортов в Краснодарском крае в 2025 году увеличилась до 550 гектаров, что на 17% превышает показатели пятилетней давности. Об этом сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Мы видим большие перспективы для дальнейшего развития отрасли виноградарства и виноделия. В крае почти 80 тыс. гектаров виноградопригодных земель, из которых под виноградниками сейчас 32,5 тыс. гектаров. В ближайшие годы мы можем задействовать еще около 47 тыс. гектаров. <…> В настоящее время площадь виноградников автохтонных сортов на Кубани составляет почти 550 гектаров. Прирост за 5 лет составил 17%", - сказано в сообщении.

По данным регионального Минсельхоза, расширение площадей под виноградники станет серьезным подспорьем для развития всей отрасли. При этом также потребуется увеличить мощности питомников, что позволит исключить зависимость региона от импортных саженцев.

"Особое внимание планируется уделить автохтонным сортам - именно они придадут кубанскому виноделию уникальный почерк", - отмечается в сообщении.

На текущий момент в крае работают пять питомников, три из которых открыли в последние пять лет. Благодаря этому доля отечественных саженцев увеличилась с 60% до 70%.

"Для развития отрасли важно укрепить связь с наукой. России нужны селекционно-питомниководческие центры, и Краснодарский край готов стать площадкой для их создания. Всего же на перспективу до 2035 г. мы считаем возможным более чем в 2 раза увеличить площадь плодоносящих виноградников и валовый сбор винограда до 600 тыс. тонн. Для этого необходимо производить до 10,5 млн саженцев ежегодно", - добавили минсельхозе региона.

По мнению специалистов, в случае полного освоения виноградопригодных земель производство винодельческой продукции в Краснодарском крае увеличится с 23 млн дал до 38 млн дал в год.