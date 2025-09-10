Решение о возобновлении прямого авиасообщения является политическим, отметил глава департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия готова принять туристов из США в случае возобновления прямого авиасообщения между странами, сообщил журналистам в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых" директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Мы готовы принять туристов из США, если рейсы начнутся. Это мы готовы точно", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что решение о возобновлении прямого авиасообщения является политическим. "Процедура заключается в том, что авиационные власти одной страны направляют заявку по определенной форме в авиационным властям другой. Это решение политическое, прежде всего", - добавил глава департамента Минэкономразвития.

В начале сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью ТАСС, что Россия сделала Соединенным Штатам конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения. Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что российская сторона подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются.