Петербург будет возмещать до 80% от стоимости внедренного на предприятие робота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга будет возмещать предприятиям до 80% от стоимости внедренного на них роботизированного комплекса. Об этом рассказал ТАСС начальник управления развития промышленности и агропромышленного комплекса Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Даниил Кузьмин на XIII международном автомобильном форуме AutoInvest.

"Порядок предоставления субсидий уже практически утвержден. <...> Надеемся, что к концу года ряд предприятий эту субсидию уже получит. Мы возмещаем на внедрение иностранного роботизированного комплекса 30% от его стоимости, российского - 50%, петербургского - 80%", - сообщил Кузьмин.

Он уточнил, что пока в текущем в порядке предусматривается до 10 млн рублей на одну кампанию субсидирования.

"Мы занимались этим постоянно, но все происходит своевременно. В этом году внедрили программу займа на роботизированные комплексы Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга и параллельно запустили по этой же тематике субсидии. <...> Назрело сейчас, сделали сейчас, посмотрим, как у нас этот первый шаг пройдет, дальше будем делать выводы, увеличивать, корректировать", - добавил Кузьмин.

Международный автомобильный форум AutoInvest проходит уже в 13-й раз, ежегодно собирая на своей площадке до 500 представителей российского и зарубежного бизнеса, органов государственной власти, финансовых структур из 15 регионов России и 20 зарубежных стран. Заявленная цель форума - установить конструктивный диалог между производителями автомобильных комплектующих, автосборочными предприятиями и властью. Форум AutoInvest поддерживается Аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Санкт-Петербурга и Ленинградской области.