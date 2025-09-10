Изменения затронут большинство категорий промышленных предприятий, отметили в Банке России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Банк России утвердил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), которые начнут применяться с 21 сентября 2025 года. Изменения затронут большинство категорий промышленных предприятий, обеспечивая дифференцированный подход к тарифам в зависимости от уровня риска, сообщает пресс-служба регулятора.

"Перерасчет тарифов учитывает сложившуюся динамику убыточности и более точно отражает уровень риска возникновения аварии", - подчеркнули в Банке России .

Новые тарифы предусматривают значительное снижение нагрузки для ряда отраслей. Для гидротехнических сооружений, нефтехимических и горнодобывающих предприятий нижняя граница тарифного коридора снижена на 25%. Наиболее существенное сокращение - на 75% - применено в отношении некоторых типов электростанций, объектов хранения отходов обогащения полезных ископаемых (хвостохранилищ) и шахтостроительных участков. Для всех остальных типов опасных объектов нижняя граница снижается на 50%.

При этом для объектов с использованием оборудования под давлением (котельные, тепловые сети) и угольных шахт нижняя граница тарифного коридора сохраняется на прежнем уровне.

Верхние границы страховых тарифов для всех категорий остаются без изменений.