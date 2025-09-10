NYT: администрация США может ввести ограничения на поставки лекарств из Китая

По информации газеты, также может быть перекрыт поток экспериментальных препаратов, разработанных в КНР

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает возможность введения "жестких ограничений" на поставки медицинских препаратов из Китая. Об этом сообщила газета The New York Times, которая ознакомилась с проектом соответствующего указа.

Согласно одному из положений документа, может быть перекрыт поток экспериментальных препаратов, разработанных в КНР. Крупные фармацевтические компании скупают, по данным издания, права на созданные в Китае лекарства для лечения рака, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

Подобная мера станет первым "ударом" Белого дома по "важным каналам поставок экспериментальных препаратов из Китая, на который фармацевтические компании делают ставку ради будущей прибыли на рынке США".

Для американских пациентов предлагаемые жесткие меры "могут сократить или даже полностью исключить доступность перспективных методов лечения, разработанных в Китае", говорится в публикации.