КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Объем господдержки виноградарей и виноделов в Краснодарском крае в 2025 году составила 1,3 млрд рублей, что в 1,7 раза выше показателя 2020 г. Об этом сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Виноградарство и виноделие стало неотъемлемой имиджевой составляющей нашего региона. Поэтому мы предоставляем отрасли серьезную государственную поддержку. С 2020 г. ее общий объем увеличился с 750 млн руб. до почти 1,3 млрд руб. в этом году. Важно, что поддержку получают в том числе малые и средние хозяйства — за пять лет количество фермерских лицензированных виноделен увеличилось с 9 до 45", - сказано в сообщении.

Средства господдержки сельскохозяйственные предприятия могут использовать для компенсации затрат по закладке новых виноградников, уходу за насаждениями, установке шпалер, мелиоративным работам, приобретению современного оборудования для переработки.

Как отмечается, господдержка отрасли способствует активному привлечению бизнеса.

"За пять лет сумма прямых инвестиций в отрасль составила 14 млрд руб. Сегодня в крае реализуется девять крупных проектов в сфере виноделия на общую сумму свыше 12 млрд рублей", - отметили в министерстве.