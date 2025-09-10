Объем инвестиций в проект составит 726 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Коми подписали концессионное соглашение на строительство объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - в заполярной Воркуте построят мусоросортировочный комплекс мощностью 17 тыс. тонн в год. Концессионер - ООО "Экологический оператор Коми" - инвестирует в него 726 млн рублей, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора.

"В Воркуте построят мусоросортировочный комплекс мощностью 17 тысяч тонн в год. Соглашение между региональными властями и концессионером заключено в рамках механизма, утвержденного распоряжением правительства РФ №649-р. Оно предусматривает, что 19 регионов могут заключать концессии в сфере переработки отходов без конкурсных процедур. Специалисты Российского экологического оператора принимали участие в подготовке документов <…>. Концессионером выступает ООО "Экологический оператор Коми". Объем инвестиций в проект составит 726 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора РЭО Ирины Тарасовой, реализация проекта будет способствовать снижению нагрузки на окружающую среду в регионе.

Как сообщил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в ходе своей телевизионной прямой линии, прошедшей 9 сентября, до 2030 года в приполярном городе Инте планируется строительство мусоросортировочного завода и установка модульной мусоросортировочной линии при действующем полигоне. Для Воркуты и Ухты будут строиться комплексы, которые будут работать по новому принципу через концессионное соглашение, "то есть частные инвестиции пойдут на строительство, но объекты при этом останутся в собственности республики".

Как отмечали ранее в Минэкономразвития региона, Воркуте необходимы мусоросортировочный комплекс с полигоном размещения твердых коммунальных отходов и рекультивация существующего полигона, который по решению суда должен быть ликвидирован, поскольку находится в шестой подзоне приаэродромной территории.