IGU: мировой спрос на газ может вырасти на 1,7% в 2025 году

Основной прирост придется на Ближний Восток, Азию и Северную Америку

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мировой спрос на газ в 2025 году может увеличиться на 1,7%, или 71 млрд куб. м, против 1,9% годом ранее, говорится в отчете Международного газового союза.

"Спрос на природный газ в 2024 году вырос на 78 млрд куб. м (1,9%), достигнув 4,122 трлн куб. м. Рост был обусловлен главным образом значительным увеличением в Азии и Северной Америке. Ожидается, что в 2025 году спрос продолжит расти и увеличится на 71 млрд кубометров (1,7%)", - сказано в документе. Основной прирост придется на Ближний Восток (+28 млрд куб. м, 4,6%), Азию (+16 млрд куб. м, 1,5%) и Северную Америку (+10 млрд куб. м, 0,9%).

В первом полугодии основной рост спроса на газ в мире был сосредоточен в Европе (+6,1%) и Северной Америке (+1,5%), что было обусловлено более холодной погодой, которая повысила спрос в жилых и промышленных помещениях, а также сокращением производства электроэнергии из возобновляемых источников, что привело к большему использованию газа в Европе.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) Европой в январе - июне вырос на 16 млрд куб. м (23,6%) по сравнению с первым полугодием 2024 года. В то же время Китай - крупнейший в мире импортер СПГ - снизил его импорт на 19,4% за тот же период. Ожидается, что такая тенденция сохранится на протяжении всего года.

В целом мировая торговля СПГ в январе - июне составила 340 млрд куб. м, показав рост на 6 млрд куб., или 2,2%, по сравнению с прошлым годом.

Ранее Форум стран - экспортеров газа понизил оценку роста спроса на газ в мире в 2025 году до 1,8% с ожидавшихся 2%. Международное энергетическое агентство также понизило оценку увеличения мирового спроса на газ в 2025 году - до 1,3% с 1,5%.