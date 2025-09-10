Транш оформлен в рамках программы кредитования ERA, отметила украинский премьер-министр Юлия Свириденко

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Евросоюз направил Украине очередной транш в размере 1 млрд евро в рамках программы кредитования за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС - 1 млрд евро в рамках программы ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine - прим. ТАСС). Этот транш профинансирован из прибылей от замороженных активов Центрального банка РФ", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

23 августа газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщила, что Евросоюз с января по июль уже перевел Украине 10,1 млрд евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. Как отмечало издание, Брюссель в основном использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов.

В октябре прошлого года лидеры стран Группы семи (G7) объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Отмечалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права". Сообщалось, что США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Как предупреждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе.