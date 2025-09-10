Центральными темами конференции станут вопросы изменения источников трафика за последний год и реакции рынка на дефицит рекламного инвентаря

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Участники конференции Mobile 2025. Reboot, которая состоится в Москве 11 сентября, обсудят интеграцию инструментов в единую экосистему и отказ от традиционного восприятия мобильного маркетинга исключительно как канала установки приложений. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете конференции.

"В этом году концепция конференции Go Mobile - перезагрузка: участники обсудят интеграцию различных инструментов в единую экосистему и отказ от традиционного восприятия мобильного маркетинга исключительно как канала установки приложений", - рассказали в оргкомитете.

Там добавили, что центральными темами конференции станут вопросы изменения источников трафика за последний год и реакции рынка на дефицит рекламного инвентаря, а также рассмотрение новых технологий и тем, перезапускающих мобильный маркетинг. Кроме того, планируется обсудить тестирование различных гипотез, а особое внимание будет уделено влиянию продуктовых решений на маркетинг приложений и специфике взаимодействия с аудиторией в условиях эпохи метаиронии, развития искусственного интеллекта и распространения баннерной слепоты.

"Будет рассмотрена роль индустриальных конференций в маркетинге и задача, которую рынок пытается решить с их помощью. Также на площадке конференции поговорят о внутреннем взаимодействии сотрудников компаний и способах формирования сильной команды специалистов в сфере диджитал-маркетинга", - добавили в пресс-службе.

Программа конференции

Конференция откроется секцией "Mobile?", где обсудят мобильный маркетинг, его долю рынка и перспективы. Во второй секции "Reboot" расскажут о технологиях, перезапускающих рынок мобильных приложений. Секция "Unstacked Analytics" будет посвящена аналитике мобильных приложений и рекламных кампаний. В секции "Communication 2.0" поднимут вопросы взаимодействия с аудиторией в эпоху метаиронии и ИИ. Секция "E-grocery-360" разберет путь мобайла в e-grocery. В секции "App as a product" обсудят продуктовые решения и маркетинг приложений. Секция "Not That New Traffic sources" рассмотрит новые источники трафика, а заключительная секция "Conference?" будет посвящена индустриальным конференциям и их эффективности.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. Ожидается более 1 200 участников.