Площадь сева озимого рапса на Кубани увеличили на 7%

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Площадь сева под озимый рапс в Краснодарском крае в 2025 году увеличили до 71 тыс. га, что на 6,6% выше аналогичного показателя предыдущего года. Об этом сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Под урожай будущего года площадь сева увеличена на 4,7 тыс. гектаров - до 71 тыс. гектаров. Наибольшие площади выделены в Калининском, Лабинском, Усть-Лабинском, Белореченском и Мостовском, Кореновском и Тимашевском районах", - сказано в сообщении.

Таким образом, рост составил 6,6%.

"Озимый рапс — одна из важнейших масличных культур. Она обладает высокой рентабельностью и стабильным спросом. Аграрии приступают к работе в оптимальные агротехнические сроки. Они имеют необходимый объем семян отечественной селекции, средства защиты растений и горюче-смазочные материалы", - сказано в сообщении.

Как отмечается, уже посеяно 2 тыс. га.

"Озимый рапс также является экспортноориентированной агрокультурой. С начала года кубанские производители экспортировали свыше 100 тыс. тонн рапсового масла", - добавили в министерстве.