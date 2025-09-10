Ситуация с ценами на бензин в России

Биржевая стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 на торгах снизилась

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 на торгах снизилась, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. При этом стоимость летнего дизельного топлива выросла до максимальной в 2025 году отметки.

Бензин АИ-92 подешевел на 0,45%, до 71,573 тыс. руб. за тонну, цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 0,14%, до 78,96 тыс. руб. за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 1,03%, до 63,55 тыс. руб. за тонну, что является максимальным значением в 2025 году.

Топочный мазут подешевел на 0,62%, до 24,127 тыс. руб. за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) уменьшилась на 0,57%, до 72,17 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 3,73%, до 17,96 тыс. руб. за тонну.