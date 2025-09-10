Председателя ЛДПР также заявил о необходимости запуска программы льготной ипотеки для работающих в сельской местности

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить "твердые цены" на дизельное топливо для фермеров. Об этом парламентарий заявил ТАСС в ходе рабочей поездки в Воронеж.

"Мы будем добиваться твердых цен на дизельное топливо. Хватит недобросовестным компаниям наживаться на фермерах и, в конечном счете, на гражданах. Думаю, решение найдем достаточно быстро, говорю об этом совершенно ответственно", - сказал Слуцкий.

По его словам, цены на продукты питания в регионе заметно выросли, что существенно отражается на семейных бюджетах. "Поэтому нам надо активнее работать над поддержкой фермеров - конкретно, предметно, форсировано и в контакте с представителями фермерских хозяйств", - отметил депутат.

Слуцкий также напомнил об инициативе ЛДПР - обязать крупные торговые сети размещать на полках не менее 25% товаров, произведенных в том регионе, где находится магазин. "На местных полках должно минимум 25% местной сельхозпродукции. Местной, а не из другого региона, не из Москвы, не из Греции, не с Марса" - сказал он.

Кроме того, лидер ЛДПР заявил о необходимости запуска программы льготной ипотеки для работающих в сельской местности. По его мнению, это поможет сократить отток молодежи в мегаполисы. "Тогда у нас не будет пустых пространств между крупными городами", - убежден Слуцкий.