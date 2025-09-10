Кассационную жалобу по делу о банкротстве Дубровского отклонили

Решение нижестоящих судов оставили без изменения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Уральского округа, рассмотрев кассационную жалобу, оставил без изменения решение нижестоящих судов, которыми прекращено производство по делу о банкротстве бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом говорится в судебной картотеке.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - сказано в картотеке.

Со ссылкой на картотеку 20 августа сообщалось, что решение обжаловали финансовый управляющий, а также ПАО "Совкомбанк". 12 мая определение о прекращении производства по делу вынес Арбитражный суд Челябинской области, 9 июля - 18 арбитражный апелляционный суд.

19 марта заявление о погашении долга бывшего губернатора, поданное Денисом Кашигиным, было удовлетворено. Кашигин должен был выплатить объединению "Монтажник" 7 084 550 рублей 66 копеек, Мухину Кириллу Александровичу - 1 012 659 рублей 46 копеек, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №32 по Челябинской области - 702 616 рублей 64 копейки.

Банкротство Дубровского

19 июля 2023 года Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании Дубровского банкротом. После этого запустили процедуру реструктуризации долгов. 20 июля 2023 года в арбитражном суде сообщили, что в третью очередь реестра требований кредиторов должника было включено требование производственного объединения "Монтажник".

Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября того же года избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку. 20 декабря 2022 года суд в Магнитогорске признал бывшего директора "Монтажника" Алексея Павлюка виновным по четырем статьям УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. 28 февраля апелляционная инстанция смягчила приговор до 3,5 года, исключив фальсификацию доказательств по гражданскому делу, присвоение и растрату.