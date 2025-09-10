Аэропорт Сочи обслужил почти 150 рейсов после ночных ограничений

Задерживается 18 рейсов

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после ночных ограничений на выпуск и прием самолетов, к текущему моменту авиагавань уже обслужила порядка 150 рейсов. До конца дня запланировано еще почти 200 рейсов, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме, непрерывно идет обслуживание воздушных судов на прием и вылет для выполнения суточного плана полетов в полном объеме. На текущий момент: 77 рейсов успешно вылетели с начала суток, 67 рейсов совершили посадку в аэропорту Сочи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца дня в аэропорту запланирован 101 рейс на прилет и еще 95 на вылет. Всего на данный момент задерживается 18 рейсов, расписание будет стабилизироваться в течение двух дней.

"Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются в штатном режиме", - добавили представители аэропорта.

Ночью в аэропорту Сочи действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, в период действия ограничений экипажами трех рейсов были приняты решения о посадке на запасных аэродромах Минеральных Вод и Грозного. По состоянию на 09:00 мск все самолеты вернулись в Сочи.