Слова главы Еврокомиссии об энергетической независимости ЕС расходятся с реальной ситуацией, отметил политик от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс"

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об энергетической независимости ЕС расходятся с реальной политикой сообщества, это особенно видно на фоне заключения торговой сделки с США. Такое мнение высказал евродепутат от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" Бас Эйкот.

"Вы сказали, что нам нужно быть энергетически независимыми, но в то же время вы подписываете соглашение с [президентом США Дональдом] Трампом, которое предусматривает инвестиции в американскую энергетику на сумму $750 млрд", - сказал он, выступая на сессии ЕП в Страсбурге. Фон дер Ляйен ранее представила на ней ежегодный доклад о состоянии Евросоюза.

Эйкот также считает, что ЕК недостаточно оказывает давление на Израиль, потребовав "немедленно приостановить соглашение об ассоциации [с ЕС], <...> ввести эмбарго на поставки оружия". Он отметил, что Европа должна "начать действовать как настоящая сила", а пока она "играет в шахматы во время боксерского поединка".

Фон дер Ляйен, выступая 10 сентября на сессии Европарламента, напротив, назвала заключенное с США торговое соглашение о 15-процентных тарифах на европейские товары максимально выгодным решением, принятым для защиты двусторонней торговли и предотвращения торговой войны с Соединенными Штатами. Она полагает, что Брюсселю удалось добиться наилучшего соглашения с Вашингтоном по сравнению с прочими торговыми партнерами США, в отношении которых были введены пошлины.

27 июля фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.