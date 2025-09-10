Экс-глава канадского ЦБ считает, что экономики США и Канады движутся к рецессии

В США Стивен Полоз выделил признаки экономического спада на рынке жилья и так же на рынке труда, но они пока не так заметны, как в Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Канада и Соединенные Штаты движутся в сторону рецессии на фоне тарифной политики и геополитической напряженности. Такое мнение телеканалу CTV высказал бывший управляющий Банка Канады (2013-2020) Стивен Полоз.

"Две наши экономики, по сути, скатываются, скажем так, пока не в рецессию, но движутся в этом направлении", - сказал он. В качестве примера он привел замедление роста рынка труда в Канаде, где уровень безработицы уже вырос до 7,1%, а среди молодежи - до 14,5%. За прошедший месяц канадская экономика лишилась 66 тыс. рабочих мест - это самый высокий показатель с мая 2016 года, если не учитывать данные за период пандемии коронавируса.

В США Полоз выделил признаки экономического спада на рынке жилья и так же на рынке труда, но они пока не так заметны, как в Канаде. Единственным позитивным моментом, по мнению эксперта, в США и Канаде пока остаются показатели потребительских расходов, но и тут, по прогнозу бывшего главы канадского регулятора, ситуация в скором времени изменится в худшую сторону.

Одними из причин ухудшения положения в американской и канадской экономике Полоз считает тарифную войну Вашингтона и Оттавы, а также общую геополитическую напряженность.

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, президент Дональд Трамп своим указом повысил с 25% до 35% пошлины в отношении ряда канадских товаров, которые не подпадают под действие договора США, Канады и Мексики о свободной торговле USMCA. Он также заявил, что заключить торговую сделку с Оттавой американскому лидеру будет очень сложно, потому что Канада объявила о намерении признать Палестину.

Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США. Оттава с 1 сентября даже отменила часть ответных импортных пошлин в отношении ряда американских товаров на фоне дефицита торгового баланса, который во втором квартале 2025 года достиг антирекордных показателей и составил 19,5 млрд канадских долларов (почти $14,2 млрд).