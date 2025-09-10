Издательский дом, который занимался выпуском журналов Vogue, GQ, Glamour и Tatler, в апреле 2022 года заявил о прекращении действия российских франшиз и завершении деятельности на территории страны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Крупная американская компания Advance Magazine Publishers, которая владеет издательским домом Condé Nast, подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию двух товарных знаков, выяснил ТАСС. Издательскому дому в том числе принадлежат такие журналы, как Vogue, Glamour, Tatler.

Как следует из данных службы, заявки на регистрацию товарных знаков "Glamour" и "Tatler" были поданы 5 сентября 2025 года из США. Товарный знак регистрируется по нескольким классам (№9, №16, №35, №41 и №42) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в них входят печатная продукция, журналы.

Издательский дом Condé Nast, который занимался выпуском журналов Vogue, GQ, Glamour и Tatler, в апреле 2022 года заявил о прекращении действия российских франшиз и завершении деятельности на территории страны.