Архитектурный облик будущего аэропорта ранее представили на ПМЭФ руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Аэропорт "Смоленск-Северный" в Смоленской области будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Для поддержания гостей, турпотока и в целом для бизнеса нам важно возрождение аэропорта. По вашему поручению нам был передан аэропорт в региональную собственность. Мы заключили сейчас договор на проектирование. Рассчитываю, что в ближайшие два года мы построим его и в 2028 году введем [в эксплуатацию]", - сказал Анохин.

Ранее губернатор сообщал, что на строительство аэропорта будут направлены средства инфраструктурного кредита на сумму более 3,3 млрд рублей. Правительство России, Фонд развития территорий поддержали реализацию проекта. Архитектурный облик будущего аэропорта представили на ПМЭФ руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову.