Должность получит Михаил Хвесько, входивший в состав правления компании

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Новым гендиректором девелоперской компании Capital Group и председателем правления станет Михаил Хвесько, который ранее занимал позиции исполнительного директора. Об этом сообщила пресс-служба девелопера.

"Пост генерального директора компании и председателя правления займет Михаил Хвесько. Данное решение утверждено основателем, председателем совета директоров Capital Group Павлом Тё", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что занимавшая ранее эту должность Валентина Становова сфокусируется на роли члена совета директоров Capital Group, члена правления, а также на менеджменте инвестиционного направления.

Хвесько работает в холдинге с 2014 года, до этого он занимал позиции исполнительного директора и члена правления.

Capital Group основана в 1991 году. В портфеле компании более 11 млн кв. м реализованных, строящихся и проектируемых объектов, среди которых комплекс "Бадаевский".