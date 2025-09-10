Мишустин назвал снижение инфляции одной из ключевых задач

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Снижение уровня инфляции - это одна из ключевых задач, в том числе и при формировании бюджета. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Сегодня мы обсудим ряд экономических вопросов, прежде всего в части возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции, - обратился глава кабмина. - Это ключевая задача в дальнейшей работе при формировании бюджета на ближайшую трехлетку. Эта работа также активно идет в правительстве".